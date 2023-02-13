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НАТО планирует призвать государства-члены увеличить запасы боеприпасов на фоне истощения резервов

13 февраля, 2023 понедельник
14:30
Мир

Ожидается, что НАТО попросит своих членов увеличить запасы боеприпасов, сильно истощенные войной в Украине

Об этом сообщило издание Reuters .

Отмечается, что еще до вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года многие страны НАТО не смогли выполнить поставленные Альянсом задачи по накоплению вооружений, поскольку считалось, что войны на истощение с масштабными артиллерийскими боями ушли в прошлое.

Тем не менее темпы поставок в Украину истощили западные запасы и обнажили дыры в эффективности, скорости и человеческих ресурсах цепей поставок.

"Если бы Европа воевала с Россией, у некоторых стран закончились бы боеприпасы за считанные дни", - сказал один европейский дипломат.

Добавляется, что НАТО только что завершила внеочередную инвентаризацию запасов боеприпасов, сообщил агентству Reuters на условиях анонимности официальный представитель НАТО.

"Те цели НАТО, которые мы установили, а у каждого члена Альянса есть конкретные цели, в большинстве своем не достигались", - сказал чиновник.

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Издание добавляет, что сейчас запасы еще больше сократились, поэтому вполне вероятно, что НАТО повысит целевые уровни боеприпасов для своих членов, отметил источник.

"Я был бы совершенно поражен, если бы цели... не были увеличены", - сказал представитель НАТО.

Количество остающихся на западных военных складах боеприпасов тщательно засекречено. То же самое касается и целей НАТО по запасам, которые являются уникальными для каждой страны-члена и есть одной из самых больших тайн Североатлантического союза.

В принципе НАТО закрепляет за каждой страной-членом конкретные силы и средства, которые Альянс может использовать в случае конфронтации.

Кроме того, по данным источника в оборонном ведомстве, только Германии не хватало 20 миллиардов евро до целевого показателя НАТО перед вторжением.

По словам источника в НАТО, также не хватало необходимого вооружения, начиная от 155-мм снарядов, используемых в гаубицах, и заканчивая ракетами HIMARS и боеприпасами для систем противовоздушной обороны, таких как IRIS-T, Patriot и Gepard, которые широко используют украинские военные.

Ожидается, что решение о назначении этих запасов, в частности, будет принято на саммите лидеров НАТО в Литве в середине июля.

  • 11 февраля стало известно, что дискуссии о передаче дальнобойных ракет Украине проходят в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
  • По состоянию на 12 февраля было известно, что, как сообщили источники The Telegraph, между представителями оборонной промышленности Великобритании и их киевскими коллегами продолжаются переговоры об изготовлении британского оружия в Украине.
оружие
война с Россией
НАТО
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