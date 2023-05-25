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НАТО ожидает, что Грузия будет придерживаться санкций против России, - Столтенберг

25 мая, 2023 четверг
06:30
Мир

Североатлантический альянс ожидает от Грузии соблюдения международных санкций, ограничивающих возможности России вести агрессивную войну против Украины

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Укринформ.

"Важно, чтобы Грузия руководствовалась демократическими ценностями, в которые мы все верим. Мы ожидаем от стран, не являющихся членами НАТО, соблюдения санкций, усложняющих для России финансирование и организацию ее захватнической войны против Украины", - сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО напомнил, что Североатлантический союз является партнером Грузии на протяжении многих лет, поддерживая реформы и сотрудничая на политическом и практическом уровнях. В то же время, Грузия является наиболее уязвимой среди стран, оказавшихся "между вредным влиянием России и демократическим миром".

"Важно, чтобы Грузия руководствовалась демократическими ценностями, в которые мы все верим. Мы ожидаем от стран, не являющихся членами НАТО, соблюдения санкций против РФ", - сказал он.

Столтенберг добавил, что Кремль пытается своими враждебными действиями нарастить влияние и контролировать страны бывшего Варшавского договора и соседние с Россией государства.

  • 15 мая Грузия разрешила первой российской авиакомпании совершать рейсы в страну. На следующий день разрешение на регулярные рейсы в Москву получила грузинская авиакомпания Georgian Airways.
  • 20 мая стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways, которая начала совершать прямые рейсы в Москву. В свою очередь авиакомпания объявила президента персоной нон решетки на своих самолетах.
  • Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил , что санкции против РФ нанесут крах экономике Грузии, а также обвинил мировое сообщество в том, что оно не ввело ограничений против России во время войны в Грузии в 2008.
Россия
Грузия
санкции против России
Война с Россией
НАТО
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