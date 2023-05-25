Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Укринформ.

"Важно, чтобы Грузия руководствовалась демократическими ценностями, в которые мы все верим. Мы ожидаем от стран, не являющихся членами НАТО, соблюдения санкций, усложняющих для России финансирование и организацию ее захватнической войны против Украины", - сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО напомнил, что Североатлантический союз является партнером Грузии на протяжении многих лет, поддерживая реформы и сотрудничая на политическом и практическом уровнях. В то же время, Грузия является наиболее уязвимой среди стран, оказавшихся "между вредным влиянием России и демократическим миром".

"Важно, чтобы Грузия руководствовалась демократическими ценностями, в которые мы все верим. Мы ожидаем от стран, не являющихся членами НАТО, соблюдения санкций против РФ", - сказал он.

Столтенберг добавил, что Кремль пытается своими враждебными действиями нарастить влияние и контролировать страны бывшего Варшавского договора и соседние с Россией государства.