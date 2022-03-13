НАТО ответит "в полную силу", если Россия начнет обстрел стран Альянса, - Салливан

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на слова советника США по национальной безопасности Джейка Салливана, передает Еспресо.TV .

Советник Салливан предупредил, что если Россия выстрелит по территории НАТО, блок ответит в полную силу. Так как это повлечет за собой действие статьи 5 НАТО, которая говорит, что нападение на одного союзника по НАТО будет считаться нападением на всех союзников.

"Если будет военное нападение на территорию НАТО, это приведет к применению статьи 5 и мы привлечем все силы альянса НАТО в ответ на это", - отметил чиновник.

Он также сказал, что США прямо предостерегают Россию от использования химического оружия, добавив, что если Владимир Путин действительно развернет оружие массового уничтожения, это будет "шокирующим дополнительным пределом", который он пересекает в международном праве.

Напомним, сегодня Россия произвела обстрел Центра миротворческих сил на Львовщине, который расположен на расстоянии менее 30 км от границы с Польшей, являющейся страной - членом НАТО.