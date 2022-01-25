НАТО ответит на "гарантии безопасности" РФ на этой неделе и подтвердит, что не уступит Москве в вопросе вступления стран в Альянс

Об этом Столтенберг сказал в интервью CNN.

"Мы в НАТО финализуем предложения, письменный документ, который мы пошлем им (россиянам, - ред.) позже на этой неделе. Мы сделаем это параллельно с Соединенными Штатами Америки, потому что США получили проект договора из России", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что в ответе пойдет речь о том, что Альянс готов сесть за стол переговоров с РФ и обсудить контроль над вооружением, разоружение, прозрачность в военной деятельности, механизмы уменьшения риска и другие вопросы, важные для европейской безопасности. В то же время он подчеркнул, что НАТО не уступит основные принципы, в частности право каждого государства в Европе решать вопросы членства.

"Мы готовы сесть и выслушать обеспокоенность России, но мы не готовы идти на компромисс по основным принципам", - сказал Столтенберг.