НАТО ответит на "гарантии безопасности" РФ на этой неделе и подтвердит, что не уступит Москве в вопросе вступления стран в Альянс
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс даст письменный ответ по "гарантиям безопасности", которые Москва требует от Запада, в течение этой недели
Об этом Столтенберг сказал в интервью CNN.
"Мы в НАТО финализуем предложения, письменный документ, который мы пошлем им (россиянам, - ред.) позже на этой неделе. Мы сделаем это параллельно с Соединенными Штатами Америки, потому что США получили проект договора из России", - сказал Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что в ответе пойдет речь о том, что Альянс готов сесть за стол переговоров с РФ и обсудить контроль над вооружением, разоружение, прозрачность в военной деятельности, механизмы уменьшения риска и другие вопросы, важные для европейской безопасности. В то же время он подчеркнул, что НАТО не уступит основные принципы, в частности право каждого государства в Европе решать вопросы членства.
"Мы готовы сесть и выслушать обеспокоенность России, но мы не готовы идти на компромисс по основным принципам", - сказал Столтенберг.
- Напомним, 1 декабря 2021 года Владимир Путин потребовал юридических гарантий от президента США относительно нерасширения Североатлантического альянса.
- Во время переговоров в Европе 10 и 12 января 2022 г. США отказались давать России гарантии о нерасширении НАТО на восток. 19 января заместитель главы МИД России Сергей Рябков предложил США альтернативу требованиям по "гарантиям безопасности": достаточно пообещать Москве, что Вашингтон не будет голосовать за членство Украины в НАТО.
- По результатам переговоров 21 января США заявили, что дадут России свой ответ на требования по "гарантиям безопасности".
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