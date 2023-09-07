НАТО отреагировало на заявление Румынии о найденных обломках российского дрона
Румыния сообщила Североатлантическому альянсу об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. НАТО выразило поддержку и заявило, что следит за развитием событий
Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на официального представителя НАТО Дилана Уайта.
"Румыния подтвердила, что обломки, возможно, беспилотника, обнаружили на румынской территории вблизи границы с Украиной. Власти страны проводят расследование инцидента и сообщили об этом на заседании совета НАТО", - подчеркнул Вайт и добавил, что страны-союзники выразили солидарность с Румынией.
Представитель Альянса также отметил, что НАТО существенно усилило свое присутствие в регионе Черного моря после агрессии России против Украины.
"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и находимся в тесном контакте с нашим союзником Румынией", – сказал официальный представитель НАТО.
Что предшествовало
Напомним, в ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации наших пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны, которая является членом НАТО. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.
В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не представляли прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам.
5 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил, что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.
Также OSINT-аналитики установили , что российский беспилотник упал на территории Румынии недалеко от одного из пограничных сел.
В среду, 6 сентября, министр Анхель Тилвар подтвердил, что команда министерства национальной обороны обнаружила на территории Румынии вероятные куски российского беспилотника.
Президент Клаус Иоганнис заявил, что из-за вероятного падения обломков российского дрона на территорию Румынии нужно провести расследование.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.34 Покупка 37.34Продажа 38.07
- EUR Покупка 40.15Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное