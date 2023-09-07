НАТО отреагировало на заявление Румынии о найденных обломках российского дрона

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на официального представителя НАТО Дилана Уайта.

"Румыния подтвердила, что обломки, возможно, беспилотника, обнаружили на румынской территории вблизи границы с Украиной. Власти страны проводят расследование инцидента и сообщили об этом на заседании совета НАТО", - подчеркнул Вайт и добавил, что страны-союзники выразили солидарность с Румынией.

Представитель Альянса также отметил, что НАТО существенно усилило свое присутствие в регионе Черного моря после агрессии России против Украины.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и находимся в тесном контакте с нашим союзником Румынией", – сказал официальный представитель НАТО.

Что предшествовало

Напомним, в ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации наших пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны, которая является членом НАТО. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.

В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не представляли прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам.

5 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил, что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.

Также OSINT-аналитики установили , что российский беспилотник упал на территории Румынии недалеко от одного из пограничных сел.

В среду, 6 сентября, министр Анхель Тилвар подтвердил, что команда министерства национальной обороны обнаружила на территории Румынии вероятные куски российского беспилотника.

Президент Клаус Иоганнис заявил, что из-за вероятного падения обломков российского дрона на территорию Румынии нужно провести расследование.