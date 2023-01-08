НАТО отклонило запрос Сербии на введение армии и полиции в Косово – президент Сербии Вучич

Об этом президент Сербии Александар Вучич сказал в эфире сербской национальной телерадиостанции TV Pink .

"В письме правительства Сербии, которое и я получил, они ответили, что нет необходимости для возвращения армии Сербии в Косово и Метохию, сославшись на резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН", - отметил Вучич.

В частности, он также добавил, что ожидал и предполагал такой ответ.

10 декабря сообщалось, что Косово перенесло выборы в населенных сербами районах с 18 декабря на 23 апреля 2023 года из-за повышенного уровня опасности. А сотни сербов в Косово соорудили баррикады на дорогах Севера страны, так что они заблокировали движение транспорта на основных пунктах пропуска с Сербией. Для перекрытия движения использовались грузовики, машины скорой помощи и сельскохозяйственная техника. Это произошло на фоне роста напряженности, которая отмечалась взрывами, стрельбой и нападением на полицейский патруль 8 декабря.

16 декабря правительство Сербии направило миротворческому контингенту НАТО KFOR запрос с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.

В этот же день Сербия пригласила у НАТО разрешение на введение своих войск в Косово.

17 декабря премьер-министр Косово Альбин Курти предупредил о попытках России повысить напряженность в отношениях между его страной и Сербией из-за того, что война в Украине для Москвы идет неудачно.

Уже 26 декабря сербские военнослужащие были приведены в состояние повышенной боевой готовности. А 27 декабря сербы начали возводить новые баррикады на севере Косово, впервые перекрыв улицы в центре одного из главных городов – Митровицы.

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