"НАТО, останови российский геноцид в Украине": во время акции в Мадриде членов Альянса призвали предоставить оружие Украине
В ходе саммита НАТО сегодня, 29 июня, в Мадриде провели акцию NATO, stop russian genocide in Ukraine!
Об этом сообщила одна из организаторов акции, лидер "Евромайдан Варшава" Наталья Панченко.
В ходе саммита НАТО в Мадриде участники акции обратились к странам-членам Североатлантического альянса с призывом помочь освободить оккупированные территории Украины и прекратить геноцид украинцев Россией.
Участники акции держали в руках таблицы, на которых были указаны площади временно оккупированных Россией территорий Украины, количество населения находящихся в оккупации городов, а также плакаты с призывами остановить геноцид в Украине и надписями "Сильная Украина – безопасность в Европе", "Россия – это террорист" и другими.
"Наше обращение к НАТО было очень четким. Мы просили прекратить геноцид украинцев, предоставляя нашей стране мощное современное оружие в необходимых объемах. Это единственное, что сегодня поможет победить врага. Современные танки НАТО, истребители, больше артиллерии и реактивных систем залпового огня, системы противовоздушной обороны" средней и большой дальности – своевременное и в солидном объеме снабжение этого оружия может предотвратить гибель и страдания миллионов людей, более того, это может предотвратить смерть от голода в бедных странах Африки и Азии, поскольку поможет разблокировать черноморские порты Украины и транспортировать украинское зерно. просто. Нужна только политическая воля и соответствующие решения стран-членов НАТО", – отметила Наталья Панченко.
- 28-30 июня в Мадриде проходит саммит НАТО. Швеция и Финляндия получили от НАТО статус приглашенных кандидатов на вступление. Россия же была признана страной, представляющей прямую угрозу для Альянса.
- В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил , что поможет модернизировать военное оснащение украинской армии в долгосрочной перспективе и держит свои двери открытыми, в том числе в отношении членства Украины в Альянсе.
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