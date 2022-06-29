Об этом сообщила одна из организаторов акции, лидер "Евромайдан Варшава" Наталья Панченко.

В ходе саммита НАТО в Мадриде участники акции обратились к странам-членам Североатлантического альянса с призывом помочь освободить оккупированные территории Украины и прекратить геноцид украинцев Россией.

Участники акции держали в руках таблицы, на которых были указаны площади временно оккупированных Россией территорий Украины, количество населения находящихся в оккупации городов, а также плакаты с призывами остановить геноцид в Украине и надписями "Сильная Украина – безопасность в Европе", "Россия – это террорист" и другими.

"Наше обращение к НАТО было очень четким. Мы просили прекратить геноцид украинцев, предоставляя нашей стране мощное современное оружие в необходимых объемах. Это единственное, что сегодня поможет победить врага. Современные танки НАТО, истребители, больше артиллерии и реактивных систем залпового огня, системы противовоздушной обороны" средней и большой дальности – своевременное и в солидном объеме снабжение этого оружия может предотвратить гибель и страдания миллионов людей, более того, это может предотвратить смерть от голода в бедных странах Африки и Азии, поскольку поможет разблокировать черноморские порты Украины и транспортировать украинское зерно. просто. Нужна только политическая воля и соответствующие решения стран-членов НАТО", – отметила Наталья Панченко.

28-30 июня в Мадриде проходит саммит НАТО. Швеция и Финляндия получили от НАТО статус приглашенных кандидатов на вступление. Россия же была признана страной, представляющей прямую угрозу для Альянса.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил , что поможет модернизировать военное оснащение украинской армии в долгосрочной перспективе и держит свои двери открытыми, в том числе в отношении членства Украины в Альянсе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb