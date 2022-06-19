НАТО объявит Россию угрозой миру и безопасности, - Столтенберг
На саммите в Мадриде страны НАТО примут концепцию новой стратегии и объявят, что Россия больше не является партнером Альянса, а несет угрозу безопасности и миру
Об этом в интервью изданию Bild заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Если меняется мир, меняется и НАТО. И мир стал более опасным. Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности", - сказал он.
Он отметил также, что в новой стратегии впервые будет упомянут Китай.
"Подъем Китая – это вызов нашим интересам, нашим ценностям и нашей безопасности", - заявил Столтенберг.
- 19 июня Столтенберг обнародовал положительный и отрицательный сценарий развития войны в Украине. По его словам, Украина нуждается в дальнейшей поддержке, ведь в ее отсутствие война с Россией может затянуться на годы.
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