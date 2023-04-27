НАТО обучило и вооружило более 9 бригад ВСУ, более 98% обещанной Украине техники уже поставлено, – Столтенберг
Более 98% боевых машин, которые обещали Украине страны НАТО и партнеры, уже поставлено. Речь идет о более чем полутора тысячах бронированных машин, 230 танках и другой технике и боеприпасах
Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в четверг во время встречи с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем.
"В общей сложности через Контактную группу во главе с Соединенными Штатами союзники по НАТО и партнеры оказали беспрецедентную поддержку Украине. Более 98 процентов боевых машин, обещанных Украине, уже поставлено. Это означает более 1550 бронированных машин, 230 танков и другой техники, включая огромное количество боеприпасов. В общей сложности мы научили и снарядили более 9 новых украинских бронетанковых бригад. Это даст Украине прочную позицию, чтобы продолжать отвоевывать оккупированную территорию", - сказал генсек НАТО.
Столтенберг добавил, что на Вильнюсском саммите НАТО планирует активизировать для Украины многолетнюю программу поддержки. Также отметил, что одной из тем саммита станет увеличение инвестиций в оборону стран Альянса.
- Накануне, 26 апреля, верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи также заверил , что Украине предоставили более 98% обещанной техники. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал эти цифры в эфире телемарафона. Он согласился, что того оружия, которое сейчас поступает в Украину, достаточно для "определенных действий", но подчеркнул, что "оружия никогда не бывает достаточно, когда у тебя такой враг, как РФ".
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