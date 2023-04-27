Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в четверг во время встречи с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем.

"В общей сложности через Контактную группу во главе с Соединенными Штатами союзники по НАТО и партнеры оказали беспрецедентную поддержку Украине. Более 98 процентов боевых машин, обещанных Украине, уже поставлено. Это означает более 1550 бронированных машин, 230 танков и другой техники, включая огромное количество боеприпасов. В общей сложности мы научили и снарядили более 9 новых украинских бронетанковых бригад. Это даст Украине прочную позицию, чтобы продолжать отвоевывать оккупированную территорию", - сказал генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что на Вильнюсском саммите НАТО планирует активизировать для Украины многолетнюю программу поддержки. Также отметил, что одной из тем саммита станет увеличение инвестиций в оборону стран Альянса.