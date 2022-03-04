НАТО обсудит возможность закрытия неба над Украиной
В НАТО обсудят введение бесполетной зоны над Украиной, бомбардируемой российскими войсками. Заседание состоится уже сегодня, 4 марта
Об этом сообщает американское издание Financial Times.
По словам министра иностранных дел Испании, НАТО может поддержать закрытие неба над Украиной уже сегодня, 4 марта, во время заседания.
Саммит будет включать в себя обсуждение всех потенциальных вариантов и последствий конфликта. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что встреча министров иностранных дел военного альянса под руководством США будет использована для "координации и консультаций по нашему ответу на жестокое вторжение России в Украину, а также долгосрочные последствия".
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский требует от мировых лидеров немедленного ужесточения санкций против государства-ядерного террориста и просит закрыть небо над Украиной.
- Ночью на 4 марта российские кафиры атаковали крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. В результате атаки горел учебно-тренировочный корпус, отключен третий энергоблок.
- По состоянию на сейчас пожар на Запорожской АЭС был потушен .
- Президент Зеленский призвал Запад проснуться и отреагировать на обстрелы россиян Запорожской АЭС: "Государство-террорист прибегло к ядерному террору. Если будет взрыв - это конец Европе".
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