Я почти уверен, что Путин обсуждал его с китайским лидером. Во-первых, это сигнал Западу, что Беларусь — это территория автократии и "подчинена" России. Любые попытки демократических движений в Беларуси могут привести к ядерной дестабилизации - "не трогайте Беларусь, мы будем защищать нашу территорию на любой манер", — таково содержание этого шага.

Во-вторых, тактическое ядерное оружие всегда рассматривалось Кремлем как "ответ" на конвенционный потенциал НАТО и теперь очевидно, что он в разы больше российского. РФ фактически признает это и говорит, что возлагается на ядерный ответ.

Тактическое ядерное оружие всегда рассматривалось Кремлем как "ответ" на конвенционный потенциал НАТО и теперь очевидно, что он в разы больше российского

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И, наконец, в-третьих, Россия хочет держать нас под постоянным ядерным давлением и сделать для нас ее сдерживание более сложным вызовом. Дополнительные санкции будут правильным, но принципиально недостаточным ответом. НАТО нужна новая концепция сдерживания РФ, нужна смелость на Вильнюсском саммите НАТО заявить об этом. И сделать нас – Украину – частью этой стратегии.

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Об авторе. Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины

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