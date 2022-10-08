Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

"Мы, НАТО, должны сделать больше для нашей общей безопасности, потому что мы не можем знать, как далеко может зайти путинская мания величия", - заявила она во время посещения дислоцированных в Литве немецких войск.

Ламбрехт подчеркнула, что мир не знает, куда может зайти путинская мания величия. Кроме того, министр обороны Германии напомнила об угрозах РФ в адрес Литвы.

"Мы слышали угрозы России в адрес Литвы, которая вводила европейские санкции на границе с Калининградом. Это далеко не первые угрозы, и мы должны отнестись к ним серьезно и быть готовыми", - сказала она.

30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Литва, Латвия и Эстония поддержали предоставление Украине членства в Альянсе.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли высказалась в поддержку членства Украины в Североатлантическом альянсе после подачи Киевом заявки на ускоренное вступление.

1 октября Германия приветствовала решение Украины подать заявку на вступление в НАТО.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон поддерживает политику "открытой двери" НАТО, но решение о вступлении Украины в Альянс зависит от всех 30 его членов.

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