НАТО необходимо сделать больше для защиты Альянса от РФ, - минобороны Германии
НАТО должно сделать больше для общей безопасности, чтобы защитить себя от потенциальных действий России и российского диктатора Владимира Путина
Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.
"Мы, НАТО, должны сделать больше для нашей общей безопасности, потому что мы не можем знать, как далеко может зайти путинская мания величия", - заявила она во время посещения дислоцированных в Литве немецких войск.
Ламбрехт подчеркнула, что мир не знает, куда может зайти путинская мания величия. Кроме того, министр обороны Германии напомнила об угрозах РФ в адрес Литвы.
"Мы слышали угрозы России в адрес Литвы, которая вводила европейские санкции на границе с Калининградом. Это далеко не первые угрозы, и мы должны отнестись к ним серьезно и быть готовыми", - сказала она.
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