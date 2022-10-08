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НАТО необходимо сделать больше для защиты Альянса от РФ, - минобороны Германии

8 октября, 2022 суббота
18:04
Мир

НАТО должно сделать больше для общей безопасности, чтобы защитить себя от потенциальных действий России и российского диктатора Владимира Путина

Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

"Мы, НАТО, должны сделать больше для нашей общей безопасности, потому что мы не можем знать, как далеко может зайти путинская мания величия", - заявила она во время посещения дислоцированных в Литве немецких войск.

Ламбрехт подчеркнула, что мир не знает, куда может зайти путинская мания величия. Кроме того, министр обороны Германии напомнила об угрозах РФ в адрес Литвы.

"Мы слышали угрозы России в адрес Литвы, которая вводила европейские санкции на границе с Калининградом. Это далеко не первые угрозы, и мы должны отнестись к ним серьезно и быть готовыми", - сказала она.

  • 30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
  • Литва, Латвия и Эстония поддержали предоставление Украине членства в Альянсе.
  • Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли высказалась в поддержку членства Украины в Североатлантическом альянсе после подачи Киевом заявки на ускоренное вступление.
  • 1 октября Германия приветствовала решение Украины подать заявку на вступление в НАТО.
  • Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон поддерживает политику "открытой двери" НАТО, но решение о вступлении Украины в Альянс зависит от всех 30 его членов.

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