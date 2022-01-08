НАТО не вторгалось в Украину, это сделала именно Россия, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен напомнил, что в Украину и Грузию вторглась Россия, а не НАТО
Об этом он заявил на брифинге после срочного заседания НАТО из-за ситуации вокруг Украины, сообщает посольство США в twitter.
По его словам, разговоры об агрессивной политике НАТО не имеют под собой оснований, поскольку это не Альянс вторгся в Украину и Грузию, а Россия.
"Давайте будем очень четкими по этому поводу: НАТО не вторгалось в Украину, НАТО не вторгалось в Грузию. НАТО не размещало войска в Молдове против воли ее народа. Это все за последние годы, среди многих других вещей, сделала именно Россия", - сказал Блинкен.
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Напомним, 8 января Энтони Блинкен заявил, что у Соединенных Штатов есть вопросы по размещению в Казахстане контингента Организации договора о коллективной безопасности, состоящего преимущественно из российских военных.
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