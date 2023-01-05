Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 6 января на бизнес-конференции в Норвегии, передает Reuters .

"У нас нет признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели в Украине. Поэтому недооценивать Россию опасно", – сказал он.

В канун Нового года Столтенберг призвал Германию и другие страны Альянса продолжить поставки оружия Украине.

В октябре 2022 года представитель президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что ведение боевых действий с Украиной потребует от России дополнительных усилий, но они все равно будут продолжаться "до конца" .

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