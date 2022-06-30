НАТО не смогло взять ответственность за развитие ситуации вне границ Альянса, - военный аналитик Самусь

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Проблема НАТО в том, что они с 2014 года не изменили, к сожалению, свою стратегическую концепцию, а только сейчас решились это сделать. Парадоксально будет звучать, что до последнего дня Россия называлась стратегическим партнером в нонсенсной концепции Альянса, но ситуация Продолжая тенденцию постепенного наращивания своих сил на сдерживание России, НАТО смогли на этот раз сделать шаги по продолжению этих действий, а именно была определенная группировка 4 БТГ (батальонно-тактические группы - ред.) НАТО в странах Балтии, а сейчас они Эти БТГ договорились расширить до бригад, а также силы быстрого реагирования 40 тысяч, теперь будут постепенно расширять до 300 000. К тому же они в своей стратегической концепции назвали Россию системной угрозой, то есть НАТО начало демонстрировать все же единое понимание России и отказались. от политики умиротворения и проведения диалога", – объяснил военный аналитик.



Михаил Самусь считает негативным то, что НАТО не смогли преодолеть себя и начать действовать проактивно, то есть с 2014 года НАТО реагирует на предложения России, формирующей повестку дня, а НАТО не взяли на себя роль первой скрипки в этом противостоянии.



"Нет в стратегической концепции НАТО усилий сформировать активную повестку дня с целью сдерживания России не только относительно невмешательства в дела Альянса, но и принуждения России действовать в соответствии с цивилизованными нормами. То есть мы не можем найти конкретных инструментов, каким образом НАТО будет заставлять Россию не поступать так Как она сейчас действует в Украине, они говорят о том, что НАТО будет сдерживать Россию от нападения собственно на Альянс, что логично и понятно, но все же НАТО не смогли взять на себя лидерство и ответственность за развитие ситуации за границами Альянса. это я считаю самый негативный результат этого саммита", - заметил Самусь.



Военный аналитик отметил, что если НАТО будет продолжать действовать таким образом, то у России будет простор для максимальной реализации своих задач, не вмешиваясь в дела Альянса. Соответственно, если Россия не переходит красные линии НАТО, она имеет полную свободу действий на Кавказе, Центральной Азии или Восточной Европе, то есть на всем постсоветском пространстве.

28 июня Байден заявил, что США усилят НАТО в Европе двумя эсминцами.

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