НАТО не смогло взять ответственность за развитие ситуации вне границ Альянса, - военный аналитик Самусь
Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что нет усилий со стороны НАТО сформировать в своей стратегической концепции активную повестку дня по сдерживанию России не только по невмешательству в дела Альянса, но и по принуждению страны-агрессора действовать в соответствии с цивилизованными нормами
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Проблема НАТО в том, что они с 2014 года не изменили, к сожалению, свою стратегическую концепцию, а только сейчас решились это сделать. Парадоксально будет звучать, что до последнего дня Россия называлась стратегическим партнером в нонсенсной концепции Альянса, но ситуация Продолжая тенденцию постепенного наращивания своих сил на сдерживание России, НАТО смогли на этот раз сделать шаги по продолжению этих действий, а именно была определенная группировка 4 БТГ (батальонно-тактические группы - ред.) НАТО в странах Балтии, а сейчас они Эти БТГ договорились расширить до бригад, а также силы быстрого реагирования 40 тысяч, теперь будут постепенно расширять до 300 000. К тому же они в своей стратегической концепции назвали Россию системной угрозой, то есть НАТО начало демонстрировать все же единое понимание России и отказались. от политики умиротворения и проведения диалога", – объяснил военный аналитик.
Михаил Самусь считает негативным то, что НАТО не смогли преодолеть себя и начать действовать проактивно, то есть с 2014 года НАТО реагирует на предложения России, формирующей повестку дня, а НАТО не взяли на себя роль первой скрипки в этом противостоянии.
"Нет в стратегической концепции НАТО усилий сформировать активную повестку дня с целью сдерживания России не только относительно невмешательства в дела Альянса, но и принуждения России действовать в соответствии с цивилизованными нормами. То есть мы не можем найти конкретных инструментов, каким образом НАТО будет заставлять Россию не поступать так Как она сейчас действует в Украине, они говорят о том, что НАТО будет сдерживать Россию от нападения собственно на Альянс, что логично и понятно, но все же НАТО не смогли взять на себя лидерство и ответственность за развитие ситуации за границами Альянса. это я считаю самый негативный результат этого саммита", - заметил Самусь.
Военный аналитик отметил, что если НАТО будет продолжать действовать таким образом, то у России будет простор для максимальной реализации своих задач, не вмешиваясь в дела Альянса. Соответственно, если Россия не переходит красные линии НАТО, она имеет полную свободу действий на Кавказе, Центральной Азии или Восточной Европе, то есть на всем постсоветском пространстве.
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