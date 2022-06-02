НАТО не предполагает, что Россия отомстит за предоставление Украине оружия США

Сообщает CNN.

"Нет, я не предполагаю этого, потому что то, что делают союзники НАТО и НАТО – это оказывать поддержку Украине в отстаивании права на самооборону, и это право, которое закреплено в договоре ООН", - сказал Столтенберг.

Издание добавляет, что Столтенберг провел пресс-конференцию вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне, в среду 1 июня, а в четверг должен встретиться с Байденом в Белом доме.

Байден объявил, что США передадут Украине ракетные системы для точных ударов внутри страны. "Мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые объекты в поле боя в Украине", - написал президент США.

В Пентагоне раскрыли детали объявленного президентом Джо Байденом нового пакета помощи для Украины стоимостью 700 млн. долларов. Это уже одиннадцатый пакет военной помощи для Украины по запасам Пентагона с августа 2021 года.

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