НАТО не планирует вводить бесполетную зону над Украиной
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность введения бесполетной зоны над Украиной
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью для NBC News .
"У нас нет намерений заходить в Украину – ни на земле, ни в воздушном пространстве", – отметил Столтенберг.
По его словам, Россия ведет против Украины "грубый конфликт".
Столтенберг добавил, что на НАТО лежит ответственность за то, чтобы он не перерос в войну в Европе.
Отметим, что бесполетная зона предполагает, что НАТО могло бы развернуть свои силы таким образом, чтобы Россия не могла с воздуха поддерживать свое наступление на Украину.
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