НАТО не планирует вводить бесполетную зону над Украиной

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью для NBC News .

"У нас нет намерений заходить в Украину – ни на земле, ни в воздушном пространстве", – отметил Столтенберг.

По его словам, Россия ведет против Украины "грубый конфликт".



Столтенберг добавил, что на НАТО лежит ответственность за то, чтобы он не перерос в войну в Европе.



Отметим, что бесполетная зона предполагает, что НАТО могло бы развернуть свои силы таким образом, чтобы Россия не могла с воздуха поддерживать свое наступление на Украину.