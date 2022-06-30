НАТО не хватает коллективной решимости пересечь красные линии России, - Стефанишина
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что НАТО не хватает коллективной решимости пересечь красные линии России
Об этом Стефанишина заявила в интервью "Зеркалу недели".
"Мы не думаем, что даже сильные, но дипломатические слова всеобщей поддержки Украины в итоговых документах саммита будут восприняты украинским народом, который находится под прямой угрозой уничтожения со стороны России… Нам нужны очень конкретные и смелые решения самого Альянса и союзников, направленные на укрепление безопасности и обороны НАТО и Украины", - отметила вице-премьер.
По ее словам, Украина не ожидала прорывных решений от саммита НАТО в Мадриде и ищет другие варианты обеспечения национальной безопасности.
"Мы не ожидали от НАТО прорывных решений для Украины на саммите. К сожалению, Альянсу не хватает коллективной решимости пересечь красные линии, начертанные Путиным. Поэтому Украина вынуждена искать другие варианты защиты национальной безопасности и безопасности граждан и готова рассмотреть прямые гарантии безопасности от разных стран ", – добавила она.
- 30 июня генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО помогает Украине, чтобы предотвратить больший конфликт, ведь война страны-агрессорки Российской Федерации с Североатлантическим альянсом будет колоссальной.
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