НАТО не хватает коллективной решимости пересечь красные линии России, - Стефанишина

Об этом Стефанишина заявила в интервью "Зеркалу недели".

"Мы не думаем, что даже сильные, но дипломатические слова всеобщей поддержки Украины в итоговых документах саммита будут восприняты украинским народом, который находится под прямой угрозой уничтожения со стороны России… Нам нужны очень конкретные и смелые решения самого Альянса и союзников, направленные на укрепление безопасности и обороны НАТО и Украины", - отметила вице-премьер.

По ее словам, Украина не ожидала прорывных решений от саммита НАТО в Мадриде и ищет другие варианты обеспечения национальной безопасности.

"Мы не ожидали от НАТО прорывных решений для Украины на саммите. К сожалению, Альянсу не хватает коллективной решимости пересечь красные линии, начертанные Путиным. Поэтому Украина вынуждена искать другие варианты защиты национальной безопасности и безопасности граждан и готова рассмотреть прямые гарантии безопасности от разных стран ", – добавила она.

30 июня генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО помогает Украине, чтобы предотвратить больший конфликт, ведь война страны-агрессорки Российской Федерации с Североатлантическим альянсом будет колоссальной.