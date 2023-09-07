НАТО не хочет давать пас Путину: Климкин о падении "шахеда" в Румынии

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Мы должны понимать, что у НАТО есть красные линии, которые нам удалось сдвинуть - это поставки оружия. Но у НАТО пока есть позиция, и эта красная линия неподвижна. Она касается того, что НАТО не хочет показывать ни политически, ни военно, ни юридически, что Альянс находится в состоянии прямого или косвенного конфликта с Россией. Поскольку они считают, что это может привести к непредсказуемой эскалации. НАТО не будет привлекать 5-ю статью, потому что она предполагает умышленную, сознательную атаку", - пояснил Климкин.

По словам дипломата, НАТО не хочет давать пас Путину, чтобы тот не разгонял пропаганду.

"Но Альянс не применяет и 4 статью - это специальные консультации, когда один из союзников считает, что есть угроза безопасности. Такие механизмы они тоже не хотят пускать в действие. Они не хотят давать пас Путину, чтобы он не разгонял свою пропаганду, что НАТО воюет против России. Чтобы это не было пищей для националистических настроений в РФ. Не нужно требовать от Альянса политических заявлений", – пояснил Климкин.