НАТО не готово принять Украину в Альянс, - экс-посол США в Украине Гербст
5-й Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джон Гербст считает, что вопрос возможного вступления Украины в НАТО станет снова актуален после российско-украинской войны
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Я прекрасно понимаю, почему Зеленский требует от западных союзников гарантий безопасности. Мы прекрасно видим результат Будапештского меморандума и к чему это привело. Однако сегодня НАТО не готово принять Украину в Альянс как полноценного члена. Также Вашингтон не готов сейчас предоставить гарантии безопасности Украине , как того просят украинские власти", - объяснил Гербст.
Гербст отметил, что среди бывших западных дипломатов ширится мнение, что война в Украине изменит подход к НАТО.
"Многие мои коллеги, среди которых много бывших дипломатов, говорят, что война в Украине может изменить подход к НАТО и гарантиям безопасности. Многие бывшие генералы говорят, что украинские военные очень замечательные бойцы. Генералы говорят, что Вооруженные силы Украины научились достаточно профессионально воевать. И, по моему мнению, после российско-украинской войны НАТО может снова вернуться к вопросу вступления Украины в Альянс", - добавил Гербст.
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