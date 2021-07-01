НАТО не готов предоставить четкий график вступления Украины в Альянс, - Кулеба

Об этом в интервью LIGA.net заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что в 2008 году в решении саммита было написано, что Украина и Грузия станут членами НАТО, а руководители МИД рассмотрят вопрос ПДЧ.



"И если за 13 лет в этом конкретном вопросе сделано - ноль, наверное, кто-то должен набраться мужества и сказать: а что вообще происходит?" - отметил он.

По его словам, давать какие-то ориентиры или строить конкретный график вступления Украины в НАТО не готовы.

"В этом вопросе мы там же, где были и в 2008 году", - считает министр.

Кулеба связывает это с тем, что некоторые страны-члены Альянса боятся прямой войны с Россией.



Кулеба предположил, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что вступление Украины в НАТО когда-то произойдет.