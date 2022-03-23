НАТО не будет отправлять миротворцев в Украину, - Столтенберг

Об этом Столтенберг заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, сообщает РБК-Украина.

Таким образом, генсек НАТО отреагировал на вопрос об инициативе Польши, которая предложила направить миротворческую миссию в Украину.

"НАТО не принимает участия в конфликте, мы продолжаем поддерживать Украину, но не являемся стороной конфликта. НАТО не будет посылать войска в Украину. Важно понимать, что нужно предотвратить возможную войну между НАТО и Россией", - сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь Альянса также отказался оценивать возможность повторения миссии в Ираке, во время которой некоторые страны-участницы НАТО сформировали коалицию, не привлекая к ней сам Альянс.

Напомним, 22 марта президент Анджей Дуда заявил о намерении предложить НАТО сформировать миротворческий контингент для отправки в Украину.

23 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что введение в Украину миротворческого контингента НАТО приведет к прямому столкновению РФ с Альянсом .

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