НАТО направит в Литву два самолета AWACS, чтобы следить за военной активностью РФ
НАТО временно развернет самолеты наблюдения AWACS, чтобы мониторить военную активность РФ вблизи границ Альянса – первый из двух самолетов прибудет уже сегодня, 28 сентября
Об этом говорится на официальном сайте Североатлантического союза.
"Агрессивная война России против Украины усилила наше внимание к среде безопасности в регионе Балтийского моря. Наш AWACS может обнаруживать самолеты и ракеты за сотни километров, что делает их ключевым средством раннего предупреждения для НАТО. Я благодарю Литву за размещение самолета. Это важный вклад в нашу общую безопасность", - заявил исполняющий обязанности представителя НАТО Дилан Уайт.
Сообщается, что в ближайшие дни AWACS начнет свои разведывательные полеты над территорией Североатлантического союза. Планируется, что миссия продлится несколько недель, около 150 военнослужащих будут направлены в Шяуляй для поддержки самолета.
Отмечается, что в ответ на войну России в Украине НАТО усилило свое воздушное присутствие в восточной части Альянса с помощью истребителей, самолетов-разведчиков и танкеров. НАТО сообщает, что после ударов российских беспилотников вблизи территории НАТО США на прошлой неделе развернули четыре дополнительных истребителя F-16 на территории Румынии для усиления миссии НАТО по контролю за воздухом.
- Чтобы отработать противостояние российской агрессии, в следующем году НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны. В Steadfast Defender присоединятся более 40 тысяч военных, более 50 кораблей, а также состоится от 500 до 700 воздушных боевых миссий.
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