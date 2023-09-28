НАТО направит в Литву два самолета AWACS, чтобы следить за военной активностью РФ

Об этом говорится на официальном сайте Североатлантического союза.

"Агрессивная война России против Украины усилила наше внимание к среде безопасности в регионе Балтийского моря. Наш AWACS может обнаруживать самолеты и ракеты за сотни километров, что делает их ключевым средством раннего предупреждения для НАТО. Я благодарю Литву за размещение самолета. Это важный вклад в нашу общую безопасность", - заявил исполняющий обязанности представителя НАТО Дилан Уайт.

Сообщается, что в ближайшие дни AWACS начнет свои разведывательные полеты над территорией Североатлантического союза. Планируется, что миссия продлится несколько недель, около 150 военнослужащих будут направлены в Шяуляй для поддержки самолета.

Отмечается, что в ответ на войну России в Украине НАТО усилило свое воздушное присутствие в восточной части Альянса с помощью истребителей, самолетов-разведчиков и танкеров. НАТО сообщает, что после ударов российских беспилотников вблизи территории НАТО США на прошлой неделе развернули четыре дополнительных истребителя F-16 на территории Румынии для усиления миссии НАТО по контролю за воздухом.