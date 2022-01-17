НАТО направило военный корабль в Балтийское море

Об этом сообщает ERR.



Нидерланский военный корабль HNLMS Rotterdam вошел в Балтийское море для наблюдения за ситуацией в регионе. Сейчас он находится у берегов Швеции.



"Мы находимся на месте, чтобы продемонстрировать присутствие и солидарность с Альянсом в целом", – заявили в НАТО.



HNLMS Rotterdam предназначен для совершения вертолетных операций. По данным военного блока, это запланированная акция. Прибытие корабля в регион связано с текущей ситуацией с безопасностью в Европе на фоне наращивания Россией военной активности у границ Украины.



"НАТО приспосабливается к агрессивным и непредсказуемым действиям России и активизирует сотрудничество со Швецией и Финляндией в Балтийском море", - сказал научный сотрудник Шведского колледжа национальной обороны Магнус Кристианссон.

Напомним, 14 января на шведском острове Готланд в южной части Балтийского моря высадился десант вооруженных сил Швеции после того, как на прошлой неделе в это море вошли три российских десантных корабля.