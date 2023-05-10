НАТО начинает процесс перестройки, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Страны НАТО сейчас обсуждают то, как они будут противодействовать РФ, где львиную нагрузку несут на себе ВСУ и выполняют главную миссию Альянса - уничтожают российскую военную мощь. Речь идет о подготовке новой концепции НАТО", - отметил Згурец.

По словам эксперта, новая концепция НАТО предполагает усиление военной мощи.

"Речь идет об увеличении количества боеготовых бригад, которые способны вести боевые действия. Увеличение количества стран, вовлеченных в передовой рубеж. Увеличение расходов на оборону, принятие более эффективных мер взаимодействия между командными структурами. Альянс начинает реальный процесс перестройки, вероятно готовясь к более опасным сценариям, которые могут возникать в отношениях с РФ", - подчеркнул Згурец.