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НАТО начинает масштабные учения в Эстонии с участием 15 тыс. военных

16 мая, 2022 понедельник
09:51
Мир

В понедельник, 16 мая, в Эстонии стартуют учения НАТО с участием 15 тыс. военных из 14 стран

Об этом сообщает The Guardian .

Обучение под кодовым названием Hedgehog станет одним из самых масштабных в Эстонии с 1991 года. В них примут участие 15 тысяч военных из 14 стран.

Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что эти учения были запланированы еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Это регулярные учения, спланированные задолго до вторжения России в Украину. Они помогают устранить любое пространство для просчетов или недоразумений по поводу нашей решимости защитить каждый дюйм территории Альянса. Обучение НАТО является оборонным, прозрачным и отвечает нашим международным обязательствам", - сказала она. Лунгеске.

Также в ближайшее время состоятся учения НАТО в Литве под названием "Железный волк", в которых будут задействованы 3 тыс. военных и 100 единиц техники.

Самыми же масштабными являются учения "Защитник Европы" и "Быстрый ответ", к которым будут привлекаться 18 тыс. человек из 20 стран. Они проходят в Польше и территории еще восьми стран с 1 по 26 мая.

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Эстония
НАТО
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