НАТО начинает масштабные учения в Эстонии с участием 15 тыс. военных
В понедельник, 16 мая, в Эстонии стартуют учения НАТО с участием 15 тыс. военных из 14 стран
Об этом сообщает The Guardian .
Обучение под кодовым названием Hedgehog станет одним из самых масштабных в Эстонии с 1991 года. В них примут участие 15 тысяч военных из 14 стран.
Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что эти учения были запланированы еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Это регулярные учения, спланированные задолго до вторжения России в Украину. Они помогают устранить любое пространство для просчетов или недоразумений по поводу нашей решимости защитить каждый дюйм территории Альянса. Обучение НАТО является оборонным, прозрачным и отвечает нашим международным обязательствам", - сказала она. Лунгеске.
Также в ближайшее время состоятся учения НАТО в Литве под названием "Железный волк", в которых будут задействованы 3 тыс. военных и 100 единиц техники.
Самыми же масштабными являются учения "Защитник Европы" и "Быстрый ответ", к которым будут привлекаться 18 тыс. человек из 20 стран. Они проходят в Польше и территории еще восьми стран с 1 по 26 мая.
- 1 мая в Польше начались международные военные учения Defender Europe 2022 и Swift Response 2022.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.6Продажа 33.29
- Актуальное
- Важное