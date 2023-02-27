НАТО начинает готовить подразделения к ведению боевых действий, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что страны НАТО проводят обучение в чувствительных зонах для РФ
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"НАТО не впервые проводит обучение. За последние три месяца были учения и в Румынии, вблизи украинских границ, были авиационные учения стран НАТО. Сейчас бомбардировщики В-52 работают в воздушном пространстве в чувствительных зонах для РФ. Происходит эхо заявлений Путина о выходе из договора о стратегическом наступательном вооружении", - отметил Згурец.
По его словам, страны НАТО не исключают разных сценариев в развитии ситуации.
"Действия Путина в Украине заставляют европейцев более активно готовить свои Вооруженные Силы и проводить учения. Страны НАТО не исключают разных сценариев в развитии ситуации и понимают, что нужно обеспечивать не только развитие своих армий, а начинать готовить свои подразделения к ведению боевых действий. Пока тяжело сказать, втянутся ли страны НАТО в боевые действия, но не исключаю "черных лебедей", которые могут привести к применению 5-й статьи НАТО", - подчеркнул Згурец.
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