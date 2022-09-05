НАТО на 50% может обеспечить ВСУ зимним снаряжением, - Der Spiegel
НАТО покроет половину потребностей украинской армии в теплой форме
Об этом пишет Der Spiegel.
По данным издания, Альянс подтвердил подготовку "зимнего пакета" для ВСУ.
В конце июля министр обороны Александр Резников направил запрос генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу срочно доставить зимнюю одежду и зимние палатки для 200 000 украинских солдат, уточняет издание.
Через несколько недель после запроса США, Канада, Швеция и Финляндия согласились поставить зимнее обмундирование ВСУ.
По данным штаб-квартиры НАТО можно покрыть около 50 процентов указанных Украиной потребностей. Германия также хочет принять участие в зимней помощи НАТО в Украине, сообщает минобороны ФРГ.
"Что касается зимнего снаряжения, такого как одежда, материалы для полевых лагерей и продовольствие, Германия может внести важный вклад в поддержку обороны Украины зимой", – говорит Кристин Ламбрехт из оборонного ведомства. Детали, вероятно, также будут обсуждаться на встрече поддерживающих Украину стран в следующий четверг на базе США в Рамштайне.
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- Также в государственный бюджет Украины 24 августа поступило 3 из 4,5 млрд долларов безвозвратной грантовой помощи от США, которую они обещали ранее.
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