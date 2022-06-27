НАТО может определить Россию самой большой и прямой угрозой безопасности, – Столтенберг
Страны НАТО на саммите в Брюсселе должны утвердить новую стратегическую концепцию, которая определит Россию наибольшей угрозой безопасности
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, пишет Европейская правда.
"Наша новая концепция поведет нас в новую эру стратегических соревнований. Я ожидаю, что союзники четко определят Россию как самую большую и прямую угрозу нашей безопасности. Впервые она будет также касаться Китая и угроз, которые Пекин представляет для безопасности, интересов и ценностей", - сказал Столтенберг. .
По его словам, Альянс пытался установить диалог с Россией в течение многих лет, но Россия избегала этого. Впрочем, сейчас эти попытки потеряли актуальность из-за войны России против Украины.
Генсек напомнил, что на заседании перед утверждением действующей стратегической концепции в 2010 году присутствовал тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев.
"Тогда мы приняли, что Россия – стратегический партнер. В Мадриде такого не будет", - сказал генсек.
- Напомним, в НАТО ответили на критику по поводу недостаточной помощи Украине.
- 23 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса имеют "политическое и моральное обязательство" не прекращать поставки оружия Украине, пока не закончится война.
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