Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, пишет Европейская правда.

"Наша новая концепция поведет нас в новую эру стратегических соревнований. Я ожидаю, что союзники четко определят Россию как самую большую и прямую угрозу нашей безопасности. Впервые она будет также касаться Китая и угроз, которые Пекин представляет для безопасности, интересов и ценностей", - сказал Столтенберг. .

По его словам, Альянс пытался установить диалог с Россией в течение многих лет, но Россия избегала этого. Впрочем, сейчас эти попытки потеряли актуальность из-за войны России против Украины.

Генсек напомнил, что на заседании перед утверждением действующей стратегической концепции в 2010 году присутствовал тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев.

"Тогда мы приняли, что Россия – стратегический партнер. В Мадриде такого не будет", - сказал генсек.

Напомним, в НАТО ответили на критику по поводу недостаточной помощи Украине.

23 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса имеют "политическое и моральное обязательство" не прекращать поставки оружия Украине, пока не закончится война.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb