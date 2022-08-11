Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграмме.

По версии ЦПИ при СНБО Украины, 11 августа россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Заместитель постоянного представителя России при ООН в Женеве Андрей Билоусов заявил, что якобы страны НАТО могут оправдать любое применение ядерного оружия, поскольку к такому выводу приводят соответствующие заявления Вашингтона и "практика" совместных ядерных миссий альянса.

Дезинформация: Пропагандистские СМИ России процитировали ложные слова одного из российских оккупантов о войне в Украине, что будто россияне работают качественно, грамотно, точно и вовремя… ежедневно продвигаются вперед, что свидетельствует о том, что западное вооружение ничуть не дает преимущества, а только проигрывает" .

Манипуляция: Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Нэнси Пелоси о недопущении изолирования Пекином Тайваня: "У США нет ни правовых, ни моральных оснований распоряжаться судьбами стран и народов".

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