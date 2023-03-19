НАТО могут усилить восточную границу Альянса с РФ размещением до 300 тыс. военных, - Politico
В НАТО обсуждают возможность размещения техники и до 300 тыс. военных на восточных границах Альянса с РФ, чтобы россияне не смогли пойти войной за пределы Украины
Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что в НАТО рассматривается шаг, призванный остановить Россию от расширения ее войны за пределы Украины. В частности, речь идет о накоплении оборудования вдоль восточной границы Альянса и определении десятков тысяч военных, которые могут спешить на помощь союзникам в кратчайшие сроки.
"В условиях, когда страны уже озабочены собственными запасами боеприпасов, а Украина остро нуждается в большем количестве снарядов и оружии от союзников, существует риск того, что не все члены НАТО выполнят свои обещания по участию в новых планах Альянса", — утверждали авторы. Также они пишут, что такие действия требуют координации и больших усилий от 30 членов НАТО: предоставление солдат, мест для тренировок, большое количество оружия и снаряжения.
Издание сообщает, что военное руководство стран Альянса должно представить обновленные региональные планы обороны.
Официальные лица выдвигают идею, что для того, чтобы новая модель заработала, нужно до 300 тысяч военнослужащих НАТО.
По словам Генриха Брауса, бывшего помощника генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования сил, первый эшелон может состоять из около 100 000 солдат, готовых к передислокации в течение 10 дней, может быть сформирован из Польши, Норвегии и стран Балтии (Эстонии, Латвии и Литвы). Это могут быть также многонациональные боевые группы, которые Североатлантический союз уже создал на восточном фланге.
Второй эшелон войск будет поддерживать этих солдат, готовый к развертыванию из таких стран, как Германия, в течение 10-30 дней.
- Напомним, 15 марта Эрдоган заявил , что его страна "будет придерживаться обещания, которое она дала" относительно вступления Финляндии в оборонный альянс НАТО, а Швеции, вероятно, уже после выборов в Турции.
- А министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил , что украинская победа в войне с Россией станет важнейшим шагом на пути к европейской и евроатлантической интеграции.
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