НАТО изменило концепцию защиты восточного фланга, все будет готово, чтобы сразу начать бой, - журналист

Об этом в эфире Еспресо рассказал журналист Радио Свобода Ростислав Хотин.

Он отметил, что на саммите НАТО обсуждали, в частности, восточный фланг Альянса.

"Он будет усилен: от Эстонии, через всю Балтию, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию. От моря до моря - от Балтики до Черного моря будет очень усилен фланг. Лидеры стран приняли решение создать новые силы быстрого реагирования - было 40 тысяч – будет 300 тысяч", - сказал Хотин.

По его словам, вся концепция защиты восточных членов НАТО изменится.

"Если раньше Альянс ждал каких-то провокаций или нападение возможное России, а потом думал, как будем защищаться, и выделяли на это 180 дней, то теперь по-другому будет. Сразу готовность полная, сразу вступает в битву НАТО в случае провокации или наступления РФ, сразу защищает своих членов на Востоке и в Центре Европы", – пояснил журналист.

Он добавил, что для этого будут применяться силы быстрого реагирования.

"Они будут базироваться и в странах Балтии, и в Польше, и в других странах Европы, но будут готовы моментально десантироваться. Там уже и будут и склады с оружием, с горючим, то есть все будет готово, чтобы сразу вступить в битву, не давать уничтожать население, не давать уничтожать города", - подытожил Хотин.

26 июня премьер-министр Эстонии Кайя Каллас раскритиковала стратегию НАТО по защите стран Балтии. Она заявила, что в текущих планах НАТО учтено, что страны Балтии могут оставаться под российской оккупацией в течение 180 дней.