Об этом заявил генерал и экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в эфире Эспрессо.

"Я достаточно оптимистично настроен на саммит НАТО, который состоится в Вильнюсе. Я думаю, что Альянс действительно ищет способы сказать четкое сообщение о будущем членстве Украины в НАТО. Я уже чувствую эту позитивную динамику и уверенность в поддержке Украины членами НАТО, чтобы вступление произошло как можно быстрее. Думаю, что здесь большая ответственность на плечах США. Мы хотим, чтобы все в Украине и мире чувствовали себя безопаснее и это произойдет, когда Украина станет членом НАТО", - заявил он.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов выразил убеждение, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО. 13 июня генсек НАТО Столтенберг заявил , что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами "за" принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. 16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден сообщил, что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Также 21 июня Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил, что страна предоставит поддержку Украине для вступления по упрощенной процедуре в Альянс.

27 июня президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть все основания , чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе