Об этом пишет BBC.

Некоторые страны настаивают на поднятии потолка взносов в оборону. В настоящее время он составляет 2% ВВП каждой страны-члена НАТО. Этот показатель был согласован на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году, однако прописан как целевой, а не обязательный. Такие страны, как Канада и Бельгия, например, платят в общий фонд значительно менее 2% от своих ВВП.

Сейчас некоторые страны (речь о Польше, Литве и Великобритании) настаивают, чтобы 2% стали обязательным минимумом для всех членов НАТО.

"Мы встретимся, проведем переговоры на уровне министров и переговоры в столицах", - заявил во вторник Йенс Столтенберг.

Он также сказал, что рассчитывает достичь договоренностей по этому вопросу не позднее следующего саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля в Вильнюсе.

По оценкам экспертов, инициатива европейских партнеров НАТО по увеличению оборонных расходов связана с войной в Европе, российской угрозой и большими затратами на военную помощь Украине.

Напомним, 18-19 января 2023 г. в Брюсселе состоится заседание Высшего военного органа НАТО - Военного комитета, на котором поддержка Украины будет среди главных тем встречи.

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