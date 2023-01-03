НАТО имеет намерение сделать взнос стран в бюджет Альянса в размере 2% от ВВП обязательным
Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал переговоры министров обороны стран-участниц по вопросам оборонных расходов на фоне разногласий, возникших в Альянсе
Об этом пишет BBC.
Некоторые страны настаивают на поднятии потолка взносов в оборону. В настоящее время он составляет 2% ВВП каждой страны-члена НАТО. Этот показатель был согласован на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году, однако прописан как целевой, а не обязательный. Такие страны, как Канада и Бельгия, например, платят в общий фонд значительно менее 2% от своих ВВП.
Сейчас некоторые страны (речь о Польше, Литве и Великобритании) настаивают, чтобы 2% стали обязательным минимумом для всех членов НАТО.
"Мы встретимся, проведем переговоры на уровне министров и переговоры в столицах", - заявил во вторник Йенс Столтенберг.
Он также сказал, что рассчитывает достичь договоренностей по этому вопросу не позднее следующего саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля в Вильнюсе.
По оценкам экспертов, инициатива европейских партнеров НАТО по увеличению оборонных расходов связана с войной в Европе, российской угрозой и большими затратами на военную помощь Украине.
- Напомним, 18-19 января 2023 г. в Брюсселе состоится заседание Высшего военного органа НАТО - Военного комитета, на котором поддержка Украины будет среди главных тем встречи.
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