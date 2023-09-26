НАТО имеет мало наземных систем ПВО, акцент должен быть на F-16: Згурец о ситуации в воздушном пространстве Украины

Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".

"Когда мы говорим об использовании российских ударных дронов, мы понимаем тенденцию, что враг и увеличивает производство на собственной территории, и получает поставки из Ирана. Это принуждает нас только к одному выводу – укреплять систему ПВО", - отметил Згурец.

Аналитик добавил, что сейчас мы видим, что в пакетах американской помощи Украина получает разные системы ПВО.

"Мы видели, как вчера хорошо работали системы Avenger, которые ракетами Stinger сбивают российские крылатые ракеты и могут сбивать дроны", - прокомментировал он.

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Згурец считает, что это противодействие дронам нашими Силами ПВО будет продолжаться, а что касается вопроса о противодействии крылатым ракетам, здесь все зависит от того, насколько плотно будет построена система ПВО вокруг украинских ключевых городов и важных центров.

"Однако следует понимать, что в странах НАТО уже мало наземных систем для уничтожения вражеских целей, и сейчас ставка, конечно, может делаться на самолеты F-16, которые могут уничтожать различные типы воздушных целей", - подчеркнул аналитик.