НАТО имеет мало наземных систем ПВО, акцент должен быть на F-16: Згурец о ситуации в воздушном пространстве Украины
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец прокомментировал ситуацию в воздушном пространстве Украины, отметив, что НАТО имеет мало наземных систем ПВО, поэтому акцент должен быть на F-16
Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".
"Когда мы говорим об использовании российских ударных дронов, мы понимаем тенденцию, что враг и увеличивает производство на собственной территории, и получает поставки из Ирана. Это принуждает нас только к одному выводу – укреплять систему ПВО", - отметил Згурец.
Аналитик добавил, что сейчас мы видим, что в пакетах американской помощи Украина получает разные системы ПВО.
"Мы видели, как вчера хорошо работали системы Avenger, которые ракетами Stinger сбивают российские крылатые ракеты и могут сбивать дроны", - прокомментировал он.
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Згурец считает, что это противодействие дронам нашими Силами ПВО будет продолжаться, а что касается вопроса о противодействии крылатым ракетам, здесь все зависит от того, насколько плотно будет построена система ПВО вокруг украинских ключевых городов и важных центров.
"Однако следует понимать, что в странах НАТО уже мало наземных систем для уничтожения вражеских целей, и сейчас ставка, конечно, может делаться на самолеты F-16, которые могут уничтожать различные типы воздушных целей", - подчеркнул аналитик.
- Напомним, что в ночь на 26 сентября враг запустил "шахеды" и ракеты по Украине. Дроны попали в припортовую инфраструктуру Одесской области, в результате чего ранены два человека, и инфраструктурный объект в Черкасской области. Кроме того, российская ракета атаковала Николаев.
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