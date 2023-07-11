Об этом информирует Yonhap.

Партнерство предполагает сотрудничество в сферах борьбы с терроризмом, нераспространения ядерного оружия, новейших технологий и киберзащиты. Также стороны договорились проводить регулярные переговоры по политическим и военным вопросам и содействовать участию Южной Кореи в дискуссиях НАТО по новейшим технологиям и киберзащите.

Кроме того, будет создан консультативный орган для усиления антитеррористических возможностей Южной Кореи и НАТО, они будут участвовать в совместных учениях.

Другие сферы партнерства касаются практического сотрудничества с целью обеспечения оперативной совместимости между военными Южной Кореи и учениями под руководством НАТО, сотрудничества в области науки и техники, реагирования на климатические изменения в сфере безопасности, участия женщин в обеспечении международного мира и стабильности, а также общественной дипломатии с целью повышения осведомленности о партнерстве между Южной Кореей и НАТО", - пишет издание.

Юн подчеркнул, что "в то время, когда безопасность в Атлантике и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе не могут быть разграничены", важно поддерживать тесное сотрудничество между странами Индо-Тихоокеанского региона, такими как Южная Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия и НАТО. В свою очередь Столтенберг назвал Южную Корею "очень ценным партнером НАТО."

Президент Южной Кореи также подтвердил неуклонную поддержку Украины в войне против России, а генсек НАТО поблагодарил южнокорейское правительство за помощь украинскому народу.

Новая Индивидуальная программа партнерства (ITPP) заменит действующую с 2012 года Индивидуальную программу сотрудничества и партнерства (IPCP).