НАТО и ЕС вместе, и продолжают поддерживать Украину, - Минобороны Германии
Глава Министерства Германии Кристин Ламбрехт пообщалась со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и заявила о полной поддержке Украины
Об этом сообщает Минобороны Германии.
"Мы стоим бок о бок с Украиной. – заверила министр Ламбрехт своего украинского коллегу Алексея Резникова в личном разговоре. Конференция в #Ramstein четко продемонстрировала: НАТО и ЕС вместе, и продолжают поддерживать Украину", - говорится в сообщении.
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