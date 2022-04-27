НАТО и ЕС вместе, и продолжают поддерживать Украину, - Минобороны Германии

Об этом сообщает Минобороны Германии.



"Мы стоим бок о бок с Украиной. – заверила министр Ламбрехт своего украинского коллегу Алексея Резникова в личном разговоре. Конференция в #Ramstein четко продемонстрировала: НАТО и ЕС вместе, и продолжают поддерживать Украину", - говорится в сообщении.



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20 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия не налагала запрет на поставку в Украину бронетехники.

22 апреля в интервью Der Spiegel канцлер Германии Олаф Шольц объяснил нерешительность по поводу поставок в Украину тяжелого вооружения желанием избежать прямой конфронтации НАТО с Россией.

23 апреля дочернее предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall обратилось в федеральное правительство Германии за разрешением на поставку Украине 100 боевых машин пехоты Marder.

25 апреля стало известно, что Rheinmetall хочет продать Украине 88 танков Leopard.

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