НАТО и ЕС призывают Россию срочно вернуться к "зерновому соглашению"

Об этом сообщило издание Reuters, ссылаясь на заявление пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску.

"Президент Путин должен прекратить превращать продовольствие в оружие и прекратить свою незаконную войну против Украины. Мы призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно возобновить соглашение, что позволит продовольствию попасть к тем, кто в нем больше всего нуждается", – отметила она.

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Кроме того, Лунгеску также добавила, что все члены Альянса поддерживают соглашение, достигнутое с помощью Турции, отметив, что экспорт зерна из Украины в его результате помог снизить цены на продовольствие во всем мире.

Также сегодня у себя в Twitter Жозеп Боррель призвал Россию отменить свое решение.

"Решение России приостановить участие в Черноморском соглашении ставит под угрозу основной путь экспорта зерна и удобрений, крайне необходимых для решения глобального продовольственного кризиса, вызванного его войной против Украины. ЕС призывает Россию отменить свое решение", - говорится в сообщении.

Напомним, российская сторона в субботу, 29 октября, объявила о "приостановлении" взятых на себя обязательств в рамках соглашения о безопасном экспорте украинского зерна по Черному морю.

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