НАТО и ЕС не хотят, чтобы война вышла за пределы Украины, - политолог Подорожний
Политолог Юрий Подорожный считает, что страны НАТО и Европейского Союза не хотят, чтобы война страны-агрессора России против Украины вышла за пределы украинской территории
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".
"Европейский Союз не готов идти на конфронтацию с Россией. ЕС хотел бы, чтобы война осталась на территории Украины. В этом заинтересована как Европа, так и Североатлантический альянс", – отметил Подорожный.
Политолог добавил, что реальную угрозу со стороны Российской Федерации видят только страны Балтии.
"Германия не понимает угрозу России, как ее чувствуют и понимают страны Балтии - Литва, Латвия и Эстония. Поэтому есть шаги в сторону России, мол, ну искать точки соприкосновения, торговать зерном, не надо раздражать РФ", - отметил Юрий Подорожный.
- 12 июля стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны Запада подражать его государству и разорвать экономические связи с Россией .
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