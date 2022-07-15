НАТО и ЕС не хотят, чтобы война вышла за пределы Украины, - политолог Подорожний

Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Европейский Союз не готов идти на конфронтацию с Россией. ЕС хотел бы, чтобы война осталась на территории Украины. В этом заинтересована как Европа, так и Североатлантический альянс", – отметил Подорожный.

Политолог добавил, что реальную угрозу со стороны Российской Федерации видят только страны Балтии.

"Германия не понимает угрозу России, как ее чувствуют и понимают страны Балтии - Литва, Латвия и Эстония. Поэтому есть шаги в сторону России, мол, ну искать точки соприкосновения, торговать зерном, не надо раздражать РФ", - отметил Юрий Подорожный.

12 июля стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны Запада подражать его государству и разорвать экономические связи с Россией .

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