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Обзор

НАТО говорит готовиться к длительной войне, Украина возвращает Крым, на Коломойского давит криминал. Акценты мировых СМИ 17 сентября

17 сентября, 2023 воскресенье
11:46
Мир про Украину

Столтенберг говорит, что война в Украине быстро не закончится, нападения на Крым являются ключом к контрнаступлению Киева против России, разногласия вокруг Украины сорвали саммит ООН по кризисам на глобальном уровне, Армения убегает от Кремля, на олигарха Коломойского давят уголовные дела

На таких темах акцентируют международные издания на утро 17 сентября.

Война быстро не закончится и нападения на Крым как ключ к контрнаступлению против России

Глава НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к длительной войне в Украине. В одном из интервью он сказал, что война не будет скоро завершена, поскольку Киев продолжает контрнаступление против России, пишет The Guardian . "Мы все желаем быстрого мира. Но в то же время мы должны признать: если президент Зеленский и украинцы перестанут воевать, их страны больше не будет. Если президент Путин и Россия сложат оружие, у нас будет мир", - отметил Столтенберг.

Он также заверил, что Киев в конечном итоге будет у НАТО, в этом нет сомнений. Но после войны нужны гарантии безопасности для Украины, иначе история повторится.

ЗСУ

Фото: The New York Times

В то же время, издание публикует мнение The Observer относительно переговоров Байдена и Зеленского во время визита последнего в Вашингтон на следующей неделе. Там отмечается, что сейчас не время сбавлять поддержку Украины. Поддержка Киева в США, Великобритании и Франции начинает ослабевать, но позволить Путину управлять своим путем является риском разрушить весь порядок после холодной войны. Те на Западе, кто сначала верил, что войну можно сдержать или оградить, должны понять, насколько они ошибались. Конфликт как рак неизбежно метастазирует по всему миру.

Что делать, спрашивается автор во взгляде издания. Стоит Зеленскому прислушаться к голосам сирен, призывающих к переговорам любой ценой, хотя Москва нагло игнорирует мирный план Киева? Должна ли Украина смириться с окончательной потерей в результате агрессии пятой части своей земли – ужасный прецедент для Тайваня и других? Неизбежно ли, как твердо верит Путин, то, что западное единство ослабнет, а решимость продолжать борьбу ослабнет? Нет, нет и еще раз нет, отмечает автор. Поэтому Украина нуждается и должна иметь большее оружие, нужно больше боеприпасов и беспилотников, Киеву очень нужны американские F-16 и ракеты большей дальности. Украина нуждается и заслуживает непоколебимой политической, гуманитарной и моральной поддержки. В этой войне еще долгий путь впереди, но если западные государства падут духом и начнут покидать Украину, петля истории закроется. В завершение автор статьи подчеркивает, что борьба Украины – это борьба Запада, и усилия надо удвоить.

BBC пишет , что на этой неделе произошли зрелищные украинские атаки на Крымский полуостров, в результате поражены российские военные корабли и системы ПВО. Оценки нанесенного ущерба достигают миллиардов долларов и вызывают вопрос: готовится ли Украина вернуть Крым, который Россия аннексировала в 2014 году? Такие нападения рассматриваются как ключ к контрнаступлению против агрессорки, вместе с тем Крым – российская крепость, поэтому важно не увлекаться, говорится в статье.

По словам военных экспертов, у стратегии две основные цели – установить господство в северо-западной части Черного моря и ослабить материально-технические возможности РФ для ее оборонительных рубежей на юге, у Токмака и Мелитополя. То есть операции в Крыму идут рука об руку с контрнаступлением Украины на юге.

За месяцы операции Киева стали сложнее: от атаки беспилотников в августе 2022-го, когда было уничтожено около 9 российских самолетов на авиабазе в Саках, до комбинированных ударов беспилотниками и ракетами сейчас. Эксперты отмечают, что с помощью разработки более совершенного оружия Украина начнет еще более сложные операции. Отрезание Крыма было бы катастрофическим для РФ и дало бы желаемый толчок тяжелому наступлению Украины на юге.

Новый зерновой маршрут по Черному морю и срыв саммита ООН по кризисам на глобальном юге

Новым маршрутом через Черное в Украину прибыли первые два зерновых судна, передает BBC . Они пришли в Черноморск накануне и должны были загрузить 20 тысяч тонн пшеницы на мировые рынки. По словам чиновников, это первый случай, когда гражданские корабли достигли украинского порта после разрыва соглашения с Россией по обеспечению безопасности судов. Ранее коридор использовался только для кораблей, уходивших из Украины. Корабли Resilient Africa и Aroyat плывут под флагом островного государства Палау в океане, а их экипаж состоит из выходцев из Украины, Турции, Азербайджана и Египта. Суда будут доставлять пшеницу в Египет и Израиль.

Отмечается, что Киев в одностороннем порядке провозгласил морской коридор, охватывающий западное побережье Черного моря, после того как Россия отказалась от поддержанного ООН соглашения, облегчившего экспорт зерна из украинских портов. Москва заявила, что части соглашения, разрешающие экспорт ее продуктов питания и удобрений, не были соблюдены, и посетовала, что западные санкции ограничивают ее собственный экспорт сельскохозяйственной продукции. С тех пор Россия угрожала рассматривать гражданские корабли, следующие в Украину, как потенциальные военные цели.

зерно, експорт

Фото: Reuters

В анализе The Guardian отмечается, что разногласия вокруг Украины сорвали саммит ООН по кризисам на глобальном юге. Предполагается, что нынешняя Генеральная ассамблея ООН будет посвящена глобальному югу, рассматривая вопросы социального и экономического развития, о которых многие бедные страны мира считали забытыми в прошлом году во время шума вокруг Украины. Как говорят авторы, это было намерением, однако глобальные разногласия, вызванные вторжением России, все еще угрожают занять центральное место.

Предстоящая "неделя высокого уровня" на генеральной ассамблее начнется с двухдневной встречи по поводу целей устойчивого развития (ЦСР). Эти 17 целей, таких как искоренение бедности и голода, общее обеспечение качественной медицинской помощи и образования, были определены государствами-членами ООН в 2015 году с целью их достижения до 2030 года. Эта генеральная ассамблея знаменует собой половину их прогресса, и мир на пути к достижению всего 12% целей. Вероятно, в 2030 году полмиллиарда человек все еще будут жить в бедности. Почти 100 миллионов детей не будут ходить в школу. В некоторых областях прогресс пошел в обратном направлении. Саммит в понедельник и вторник на следующей неделе преследует цель переориентировать согласованные международные усилия на них.

Однако самая большая геополитическая драма недели, как ожидается, возникнет из-за присутствия президента Украины Владимира Зеленского, который впервые будет лично на Генеральной ассамблее. В среду Зеленский выступит на заседании Совбеза по войне в Украине, на котором также должен присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров. Также ударом является то, что только один лидер из пяти постоянных членов Совбеза, президент США Джо Байден, будет лично присутствовать. Путин и китайский лидер Си Цзиньпин все равно редко появляются, но в этом году президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак также будут отсутствовать.

Как отмечается, отсутствие глобальных лидеров происходит в то время, когда организация оказалась неспособна остановить большие конфликты в Украине и Судане, а международное сообщество существенно не достигает целей, поставленных ООН по борьбе с бедностью, болезнями, голодом и катастрофическим изменением климата.

Армения ускользает с орбиты Кремля, на Коломойского давит криминал

Один из старейших союзников России – Армения ускользает с орбиты Кремля, пишет CNN . Прибытие американских солдат для обучения миротворцев в Армении разозлило российское правительство, которое десятилетиями выступало единственным гарантом безопасности для бывшей советской республики. МИД РФ назвал это "недружественными действиями", предпринятыми традиционным союзником России. Недавно Армения впервые направила гуманитарную помощь в Украину, а ее парламент намерен ратифицировать Римский устав Международного уголовного суда, то есть она будет обязана арестовать президента России Владимира Путина, если он вступит в страну, которую Кремль долгое время рассматривал как собственную территорию.

Заигрывание Армении с новыми международными партнерами было вызвано ее разочарованием в связи с тем, что Россия не смогла или не захотела защитить ее от того, что она считает агрессией со стороны соседнего Азербайджана, и вызвало вопрос о способности России сохранить контроль над странами и конфликтами на территории бывшей Советской империи. Президент Армении Никол Пашинян заявил, что его страна начинает ощущать горькие плоды стратегической ошибки доверить России почти исключительную ответственность за защиту своей страны (речь идет о конфликте с Азербайджаном). Пока неясно, мотивируются ли усилия Армении создать новые международные партнерства исключительно ее попытками укрепить свою безопасность, являются ли эти попытки более широкой опорой Запада, отмечают авторы.

Путін з прем'єр-міністром Вірменії Пашиняном, 9 травня 2023 р.

Фото: Reuters

The Times рассказывает о том, как живет сейчас российская столица, говоря, что фоновый шум войны Кремля против Украины там постоянно присутствует. Москвичи живут своей повседневной жизнью без серьезных препятствий. Но последствия войны очевидны — в магазинах, в кино и все более репрессивной среде. Поскольку Путин руководит войной, конца которой не видно, власти работали над тем, чтобы ограничить публичное выражение несогласия и сделать все как можно более нормальным.

Как говорится, война РФ в Украине в основном на телевидении или в телеграмм-каналах, но не на улицах российского города. Даже не обсуждается в кафе и ресторанах, потому что это, по словам россиян, опасно, потому что законы, которые приняты, репрессивны. Больше в репортаже издания.

На украинского олигарха Игоря Коломойского давят уголовные дела. Когда-то он владел самым богатым банком Украины, телевизионной станцией, транслировавшей популярное шоу с комиком Владимиром Зеленским, и направил частное ополчение для защиты своего родного города Днепр, когда оно оказалось под угрозой со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов в 2014 году. Сегодня он сидит за решеткой, ожидая результатов двух расследований и рискуя потерять все, пишет The Washington Post .

С момента вторжения России в феврале 2022 г. влияние украинских олигархов значительно сократилось, поскольку чиновники ввели законы, направленные на уменьшение их политического и экономического влияния. На оккупированной Россией территории их активы были экспроприированы или полностью уничтожены в ходе боевых действий. Но, видимо, никто не упал так далеко, как Коломойский, нефтяной, банковский и медиамагнат, состояние которого когда-то оценивали в 2 миллиарда долларов и считавшийся близким поклонником с большим влиянием на Зеленского – ставшего президентом комика. Зеленский снялся в ряде шоу на телеканале Коломойского, в том числе в роли маловероятного президента в "Слуге народа". Дни Коломойского как огромного миллиардера, действующего вне закона, сейчас, возможно, подходят к концу.

Издание отмечает, что дела против Коломойского ускорились, поскольку украинские чиновники проводят громкую антикоррупционную кампанию — и Зеленский стремится дать сигнал западным партнерам, оказывающим миллиардную военную и экономическую помощь, что он совершенно не терпит взяточничества.

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