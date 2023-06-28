НАТО готово защищаться от Беларуси и РФ, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москве и Минску послан четкий сигнал о том, что "НАТО существует, чтобы защитить каждого союзника"
Об этом пишет CNN.
Столтенберг сказал, что НАТО существует, чтобы защитить каждого союзника, каждый дюйм территории Североатлантического союза.
Генсек сделал это замечание на совместной пресс-конференции в Гааге во вторник вместе с лидерами семи стран НАТО.
Он также заявил, что Альянс готов защищать членов от Беларуси и России, а события, связанные с восстанием ЧВК Вагнера, являются "внутренними делами России".
Отмечается, что на вопросы журналистов о безопасности, которые могут возникнуть в связи с опрокидыванием в Беларусь Евгения Пригожина и его сил, все официальные лица заявили, что пока рано делать окончательные выводы.
Мятеж Пригожина в России
В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.
Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Предводитель вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников идут на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.
В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.
Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.
Финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент , когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".
Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.
По данным CNN, разведка Соединенных Штатов знала о планах главаря ЧВК Вагнера пойти против руководства регулярной армии России, но не думала, что эскалация произойдет так быстро.
Проанализировав показатели посещения новостей в Google российскими провайдерами в период с 23 по 24 июня, во время мятежа, аналитики пришли к выводу: по меньшей мере пять телекоммуникационных компаний, включая Ростелеком, U-LAN и Telplus, заблокировали сервис Google News, собирающий новости из разных источников.
Соглашение, достигнутое при посредничестве Лукашенко, по всей вероятности, устранит ЧВК Вагнера под руководством Пригожина в ее нынешнем виде, хотя некоторые элементы организации могут продолжать существовать в подчинении минобороны РФ, считают в Институте изучения войны.
В Китае выразили поддержку России в обеспечении стабильности и развития страны, комментируя инцидент с ЧВК Вагнера, пытавшейся восстать против Кремля.
Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .
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