НАТО готово снабжать оружие Украине годами, - Столтенберг

Об этом сообщает Spiegel .

Столтенберг отметил, он не может комментировать отдельные системы вооружений, но последствия применения оружия, уже попавшего в Украину, видны каждый день.

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"Союзники готовы поставлять большее, а также более современное и тяжелое вооружение", - заявил он.Генсек заявил, что в НАТО видят уничтоженное российское военное имущество и "то, что Украина способна сбивать российские ракеты и самолеты"