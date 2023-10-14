НАТО готовится открыть офис связи в Швейцарии, - СМИ

Об этом сообщает SWI.

Согласно сообщениям СМИ, после первоначального разрешения правительства Швейцарии в сентябре 2022 года министерство иностранных дел готовится к созданию офиса связи. Теперь НАТО, имеющее два подобных представительства в Нью-Йорке и Вене, должно подать официальный запрос в Швейцарию.

Отмечается, что решение открыть новый офис в Женеве объясняется желанием Альянса углубить обмены с ООН и другими международными организациями, как было объявлено в июле на саммите в Вильнюсе.

"Это один из многих признаков того, что НАТО сейчас начинает переориентироваться. И не только, как следует из названия, на Северную Атлантику, но и на Африку и даже Азию", - заявил профессор Женевского высшего института, специалист по международным отношениям и НАТО Дэвид Сильван.

В то же время некоторые обеспокоены созданием этого военного альянса. Однако, по словам Сильвана, присутствие НАТО не должно повредить имиджу нейтралитета в Женеве, где многие неправительственные организации уже работают над вопросами безопасности и разминирования.

Профессор также считает, что международная Женева не застрахована от вооруженных конфликтов, происходящих в остальном мире.

Теперь правительству Швейцарии остается дать официальное одобрение после того, как будет подан официальный запрос.