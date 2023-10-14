НАТО готовится открыть офис связи в Швейцарии, - СМИ
Североатлантический альянс планирует создать офис связи в швейцарской Женеве. По данным СМИ, проект уже был одобрен в Берне
Об этом сообщает SWI.
Согласно сообщениям СМИ, после первоначального разрешения правительства Швейцарии в сентябре 2022 года министерство иностранных дел готовится к созданию офиса связи. Теперь НАТО, имеющее два подобных представительства в Нью-Йорке и Вене, должно подать официальный запрос в Швейцарию.
Отмечается, что решение открыть новый офис в Женеве объясняется желанием Альянса углубить обмены с ООН и другими международными организациями, как было объявлено в июле на саммите в Вильнюсе.
"Это один из многих признаков того, что НАТО сейчас начинает переориентироваться. И не только, как следует из названия, на Северную Атлантику, но и на Африку и даже Азию", - заявил профессор Женевского высшего института, специалист по международным отношениям и НАТО Дэвид Сильван.
В то же время некоторые обеспокоены созданием этого военного альянса. Однако, по словам Сильвана, присутствие НАТО не должно повредить имиджу нейтралитета в Женеве, где многие неправительственные организации уже работают над вопросами безопасности и разминирования.
Профессор также считает, что международная Женева не застрахована от вооруженных конфликтов, происходящих в остальном мире.
Теперь правительству Швейцарии остается дать официальное одобрение после того, как будет подан официальный запрос.
- Накануне швейцарский парламент, несмотря на статус нейтралитета страны, принял решение о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard-2 и продаже их Германии, которая стремится помочь восстановить собственные запасы после поставок в Украину.
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