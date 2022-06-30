НАТО готовится к возможному удару России, - нардеп Павленко
Народный депутат Украины Ростислав Павленко считает: если Россия планирует атаковать страны Балтии – реакция НАТО будет полноценной
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"После заявлений и жестов России о готовности ответить Литве на блокаду, как они это называют, Калининградской области – мы не увидим конкретные действия со стороны РФ. Зато после того, как НАТО в стратегии признало, что Россия является угрозой, появились конкретные пункты – развертывание войск, продолжение поставок техники в Восточную Европу, что поможет усилить позиции Украины", – подчеркнул Павленко.
Также народный депутат Украины добавил, что Украина должна двигаться к вступлению в НАТО.
"НАТО готовится к тому, какой удар и где может нанести Россия. Все гарантии безопасности сводятся к 5-й статье НАТО. Любая помощь сводится к военной помощи. Как член НАТО, страна уверена, что за нее будут воевать партнеры. Цель Украины присоединения к Североатлантическому альянсу должна быть в повестке дня", - подчеркнул Павленко.
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