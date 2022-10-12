НАТО готовится к "физическому ответу" на ядерный удар РФ, - Reuters
Ядерный удар России изменит ход полномасштабной войны против Украины и, скорее всего, вызовет "физический ответ" союзников Киева и – потенциально – Североатлантического альянса
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника НАТО на условиях анонимности.
По его словам, любое применение ядерного оружия Россией будет иметь для него "беспрецедентные последствия" и, "вероятнее всего, вызовет физический ответ многих союзников и потенциально самого НАТО".
Представитель Альянса добавил, что Россия своими ядерными угрозами пытается, прежде всего, предупредить прямое вступление НАТО и других государств в войну в Украине.
Вероятно, это первое заявление Альянса, где подтверждается возможность вооруженного вмешательства Запада в случае использования Россией ядерного оружия.
- 12 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия получила четкое предупреждение о тяжких последствиях в случае применения ядерного оружия. Он отметил, что США наблюдают за развитием событий и готовы отреагировать.
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