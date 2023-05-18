Об этом пишет Reuters .

Это впервые со времен холодной войны НАТО готовит план на случай вооруженного нападения на Альянс. Долгое время блок не видел необходимости разрабатывать широкомасштабные оборонные планы, потому что вел небольшие войны в Ираке и Афганистане и не чувствовал угрозы со стороны РФ.

Но теперь НАТО хочет заранее спланировать все до того, как столкнется с равным противником, пишет агентство.

"Фундаментальное отличие между управлением кризисом и коллективной обороной состоит в следующем: не мы, а наш противник определяет временные рамки. Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть когда угодно", - сказал адмирал Роб Бауэр, один из высших военных чиновников. НАТО.

Предполагается, что Североатлантический союз также даст странам указания по модернизации своих сил и материально-технического обеспечения.

"Союзники будут точно знать, какие силы и возможности нужны, в частности, где, что и как развертывать", — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.