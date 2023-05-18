НАТО готовит план на случай открытого противостояния с Россией, – Reuters
В июле на саммите в Вильнюсе лидеры НАТО должны утвердить тысячи страниц секретных военных планов, составленных на случай открытого противостояния с Россией
Об этом пишет Reuters .
Это впервые со времен холодной войны НАТО готовит план на случай вооруженного нападения на Альянс. Долгое время блок не видел необходимости разрабатывать широкомасштабные оборонные планы, потому что вел небольшие войны в Ираке и Афганистане и не чувствовал угрозы со стороны РФ.
Но теперь НАТО хочет заранее спланировать все до того, как столкнется с равным противником, пишет агентство.
"Фундаментальное отличие между управлением кризисом и коллективной обороной состоит в следующем: не мы, а наш противник определяет временные рамки. Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть когда угодно", - сказал адмирал Роб Бауэр, один из высших военных чиновников. НАТО.
Предполагается, что Североатлантический союз также даст странам указания по модернизации своих сил и материально-технического обеспечения.
"Союзники будут точно знать, какие силы и возможности нужны, в частности, где, что и как развертывать", — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
- По данным Politico, в США предполагают также вариант перехода войны в Украину в замороженный конфликт.
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