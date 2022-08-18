НАТО готова увеличить силы в Косово при росте напряженности между Приштиной и Белградом, - Столтенберг

Сообщает Reuters.

"Хотя ситуация на местах улучшилась, это ответственность всех сторон, в том числе официальных лиц Белграда и Приштины, предотвратить повторную эскалацию. Если потребуется, мы перебросим силы, развернем их там, где нужно, и увеличим наше присутствие. Мы уже увеличили присутствие на севере". Мы готовы делать больше", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Президент Сербии Александар Вучич сказал, что переговоры с премьер-министром Косово Альбином Курти, которые будут проходить при содействии ЕС, будут трудными, потому что обе стороны почти не согласны. Курти, позже встретившийся со Столтенбергом, подчеркнул решимость Косово стать членом НАТО.

"Угрозы, риски и вызовы, с которыми НАТО сталкивается в нынешней среде безопасности, испытывает и наша страна", – сказал он журналистам, увязав проблемы с влиянием России.

Издание отмечает, что Косово обрело независимость от Сербии в 2008 году, спустя почти десять лет после партизанского восстания против репрессивного правления Белграда. Сербия юридически до сих пор считает Косово неотъемлемой частью своей территории. Этнические сербы составляют 5% 1,8-миллионного населения Косово, 90% которого составляют этнические албанцы.

31 июля 2022 года полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией приостановила их деятельность.

Сербское население северной части Косово было недовольно решением правительства Курти запретить им пользоваться выданными в Сербии автомобильными номерами и личными ID-картами и перевести их в принудительном порядке на косовские документы.

1 августа В Косово отложили на месяц перерегистрацию документов сербов, на границе Сербии и Косово исчезли все баррикады и возобновилось движение.

6 июля ЕС пригласил лидеров Сербии и Косово встретиться в Брюсселе на переговорах.

12 августа президент Сербии заявил, что правительство Косово якобы готовится к "ликвидации" сербского населения в северных районах страны.

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