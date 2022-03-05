НАТО должно защитить Украину от российских авиаударов – соцопрос в США
Большинство американцев поддерживают беспилотную зону над Украиной
Подавляющее двухпартийное большинство американцев считает, что Соединенные Штаты должны сотрудничать с НАТО по созданию "зон, запрещенных для полетов" для защиты Украины от российских авиаударов.
Таковы данные опроса проведенного Reuters/Ipsos в четверг и пятницу, сообщает "Еспресо.TV".
Данные опросы свидетельствуют о том, что в США растет негодование по поводу вторжения России в Украину.
Около 74% американцев, включая значительное большинство республиканцев и демократов, заявили, что Соединенные Штаты и их союзники по Организации Североатлантического договора должны ввести в Украину зону, запрещенную для полетов, показал опрос.81% американцев считают, что Вашингтон должен ввести дополнительные санкции против России по сравнению с 77% в опросе Reuters/Ipsos, проведенном в понедельник и вторник.
Поддержка дополнительных санкций была также двухпартийной. Около 77% респондентов заявили, что США должны конфисковать активы российских олигархов, связанных с президентом России Владимиром Путиным.
72% опрошенных также заявили, что считают, что США должны предоставить Украине оружие.
Опрос об Украине проводился онлайн и на английском языке по всей территории США. Участие в опросе принял 831 респондент, погрешность составляет 4%.
- Напомним, Белый дом просит у Конгресса еще $10 млрд на помощь Украине .
- Вчера саммит НАТО принял решение не делать беспилотную зону над территорией Украины. Президент Зеленский заявил, что таким образом НАТО дало зеленый свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов.
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