НАТО должно защитить Украину от российских авиаударов – соцопрос в США

Подавляющее двухпартийное большинство американцев считает, что Соединенные Штаты должны сотрудничать с НАТО по созданию "зон, запрещенных для полетов" для защиты Украины от российских авиаударов.

Таковы данные опроса проведенного Reuters/Ipsos в четверг и пятницу, сообщает "Еспресо.TV".

Данные опросы свидетельствуют о том, что в США растет негодование по поводу вторжения России в Украину.

Около 74% американцев, включая значительное большинство республиканцев и демократов, заявили, что Соединенные Штаты и их союзники по Организации Североатлантического договора должны ввести в Украину зону, запрещенную для полетов, показал опрос.

81% американцев считают, что Вашингтон должен ввести дополнительные санкции против России по сравнению с 77% в опросе Reuters/Ipsos, проведенном в понедельник и вторник.

Поддержка дополнительных санкций была также двухпартийной. Около 77% респондентов заявили, что США должны конфисковать активы российских олигархов, связанных с президентом России Владимиром Путиным.

72% опрошенных также заявили, что считают, что США должны предоставить Украине оружие.

Опрос об Украине проводился онлайн и на английском языке по всей территории США. Участие в опросе принял 831 респондент, погрешность составляет 4%.

Напомним, Белый дом просит у Конгресса еще $10 млрд на помощь Украине .

Вчера саммит НАТО принял решение не делать беспилотную зону над территорией Украины. Президент Зеленский заявил, что таким образом НАТО дало зеленый свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов.

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