Об этом сообщил бывший командующий Сухопутными войсками Польши, экс-замминистра обороны генерал Вальдемар Скшипчак в комментарии Укринформу.

"НАТО сейчас должно принять решение о полной мобилизации всех стран-членов Альянса, в том числе США, чтобы увеличить в несколько раз военную помощь для Украины. Украинцы должны иметь гораздо больше оружия и боеприпасов, чем сейчас", - подчеркнул он.

По его словам, военные Украины должны иметь возможность наносить удары по скоплениям вражеских войск и складам, формирующимся для нового наступления на Украину еще на территории РФ возле Воронежа, Курска и Белгорода. Для этого Украине нужны, прежде всего, ракеты дальнего радиуса действия, в частности ATACMS.

"На Западе должно быть согласие на поставку таких ракет, нет другого выхода. Если они хотят избежать катастрофы, то должны согласиться на поставку Украине ракет ATACMS", - отмечает Скшипчак.

По убеждению генерала, ВСУ также должны получить от Запада большое количество бронетанкового вооружения, чтобы после отражения российского наступления быстро ударить в ответ. Речь идет, в частности, о танках Leopard, с которыми ВСУ, по словам Скшипчака, нужно дополнительно сформировать 4-6 новых батальонов.

Оценивая ситуацию на фронте, польский генерал выразил мнение, что РФ, возможно, готовится ударить с севера по направлению к западу от Харькова вдоль восточного берега реки Ворскла к месту ее впадения в Днепр и дальше ударить по городу Днепр, чтобы отрезать эту часть Украины. При этом непосредственное наступление на Киев он сейчас считает маловероятным.

Он отметил, что к наступлению РФ готовит группировку войск численностью 120-150 тыс.

"Они готовятся ударить либо во время морозов, либо подождут до весны. Однако мне кажется, что они будут спешить", - отметил Скшипчак.

В ГПСУ 27 декабря рассказали, что ситуация на границе с Беларусью контролируемая, но напряженная, ведь там совместно с РФ происходит нагнетание путем демонстрации совместных мер подготовки военных подразделений.

29 декабря бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес уверяет, что если Украина получит от США ракеты ATACMS, это позволит поражать цели в Крыму и другие ключевые позиции российской армии.

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