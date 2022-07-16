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Главная война с Россией НАТО должно усилить поддержку, чтобы к осени ВСУ уволили Запорожскую и Херсонскую области, - польский генерал Скшипчак
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НАТО должно усилить поддержку, чтобы к осени ВСУ уволили Запорожскую и Херсонскую области, - польский генерал Скшипчак

16 июля, 2022 суббота
20:46
война с Россией

Генерал Вооруженных Сил Польши Вальдемар Скшипчак считает, что Североатлантический альянс должен усилить поддержку Украины вооружением, чтобы Вооруженные силы к осени освободили Запорожскую и Херсонскую области

Командующий сухопутными войсками Польши 2006-2009 гг поделился деталями в программе "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Тех средств, которые сейчас попадают в Украину, мало. Это капля в море потребностей. Надо сделать усилия более интенсивными, члены НАТО должны действовать совместно и комплексно, чтобы предоставлять Украине все, что можно. Надо больше систем HIMARS, больше ракет, больше гаубиц, танков и всего того, чем украинские солдаты будут бороться против российской агрессии, но сейчас это должен быть четкий ответ от НАТО, ответ политический, который будет подчеркивать необходимость увеличения усилий для поддержки Украины, чтобы Украина справилась до осени и освободила по крайней мере Херсонскую и Запорожскую области. Считаю, что это должно быть основной целью", - отметил Скшипчак.

Польский военный добавил, что украинские воины очень хорошо осваивают всю получаемую иностранную технику.

"Украинские солдаты после обучения хорошо воюют, хорошо используют оборудование, но хотят этого оборудования больше. Хорошо это видно по эффекту от ударов HIMARS по складам в Новой Каховке и других местах, где уничтожают командные пункты, парализуют россиянам командование, а это ключ к успеху в операциях. Делают логистику россиян неуправляемой, жгут склады оружия, у русских нечем будет воевать на фронте, если украинская армия будет так уничтожать их запасы. Это очень хорошая стратегия", - отметил Вальдемар Скшипчак.

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